Italian cement output dropped seven per cent YoY in December, after decreasing two per cent YoY in November, according to the latest data from Italian concrete association, Federbeton.

Import and export data, which lag production data, show cement imports increased 27 per cent YoY to 261,028t in November, with a total CIF value of EUR23m or EUR87/t as value per tonne.Meanwhile, cement exports dropped nine per cent YoY to 86,788t, with a total FOB value of EUR8.8m or EUR101/t.

The price of cement declined two per cent YoY in December.

January-December 2025

Cement output rose one per cent YoY in 2025, after increasing three per cent YoY in 2024.

Cement imports were up 12.5 per cent YoY in January-November amounting to 2.638Mt, while exports were down 13.1 per cent YoY over the same period at 1.254Mt.

Italian construction production increased five per cent YoY in 2025, according to Federbeton.

Outlook

The outlook for Italian cement is for modest growth in 2026 as infrastructure construction moderates, while residential construction slowly starts to pick up.