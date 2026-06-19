ACC Ltd will expand cement capacity and ready-mix concrete by adapting to low-carbon technologies, says Karan Adani, ACC Ltd's Chairman. ACC's aspiration is to remain both competitive and conscientious as a company contributing to economic growth while safeguarding environmental balance.
"It is noteworthy to mention that the public capital expenditure has risen more than INR12trn (US$127bn), accounting for about 4.4 per cent of GDP," added Karan Adani. India is simultaneously expanding urban housing, modernising logistic networks, building renewable energy capacity and strengthening its industrial ecosystem.
"These multiple vectors of growth require building materials companies to evolve from commodity suppliers into integrated solution providers," claimed Karen Adani.
"We are no longer distant partners in construction; we are partners in execution," he added.