Cement dispatches in Peru increased 11.4 per cent YoY to 1.165Mt in November 2025 from 1.046Mt in November 2024, according to the country’s cement association, ASOCEM. Of this total, 1.030Mt were dispatches by its members, up from 0.939Mt in November 2024.
Domestic cement production was 13 per cent higher YoY as output figures rose to 1.075Mt from 0.951Mt in November 2024. Clinker output advanced 25 per cent YoY to 0.765Mt from 0.612Mt in November 2024.
External trade
Cement exports slipped 3.4 per cent YoY to 12,700t in November 2025 from 13,200t, but clinker exports advanced 51.9 per cent to 109,200t from 71,900t over the same period.
Cement imports – all from Chile – dropped 87.8 per cent YoY to 8000t in November 2025 from 66,000t. The average CIF import price in Tacna was US$130/t, up 2.8 per cent YoY.
Clinker imports fell 39.6 per cent YoY to 85,000t from 140,000t in November 2024. South Korea accounted for 50.4 per cent of clinker imports while Ecuador’s share was 49.6 per cent. The average CIF import price at the port of Callao was US$51/t, down 10.2 per cent YoY.